'Homem-Aranha no Aranhaverso 2' terá diretores de 'Soul' e 'Avatar'

A sequência de 'Homem-Aranha no Aranhaverso' está prevista para 2022 - (crédito: Internet/ Reprodução)

Na segunda-feira (19/4), a Sony anunciou o time de diretores que comandará o filme Homem-Aranha no Aranhaverso 2, sendo eles: Joaquim Dos Santos, que dirigiu episódios de animações como Liga da Justiça Sem Limites e Avatar: A Lenda de Aang, Justin K. Thompson, roteirista de As Meninas Super-Poderosas e Kemp Powers, roteirista e codiretor de Soul.

The multiverse is expanding. Meet your #SpiderVerse sequel directing team:



Joaquim Dos Santos (@jds_247)

Kemp Powers (@powerkeni)

Justin K. Thompson (@shinypinkbottle) pic.twitter.com/pLrpYwz6Wl — Sony Pictures Animation (@SonyAnimation) April 19, 2021

O trio dará vida a sequência do filme Homem-Aranha no Aranhaverso, lançado em 2019 no Brasil e foi recebido com críticas positivas pelos espectadores e pela crítica. A produção venceu o Oscar 2019 de Melhor longa de animação e arrecadou arrecadou US$ 375 milhões no mundo.

A história é sobre o jovem Miles Morales, um jovem negro do Brooklyn, que se transforma no Homem-Aranha após ser atingido por uma teia radioativa. No entanto, várias versões do herói surgem de outras dimensões e precisam se unir para voltar para casa.

A estreia de Homem-Aranha no Aranhaverso 2 está prevista para 7 de outubro de 2022.