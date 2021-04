Live de tributo a Toninho Maya ocorre nesta quarta (21/4)

CB Correio Braziliense

Um tributo ao músico Toninho Maya se dará em live, no dia do aniversário da capital - (crédito: Cisfac/ Divulgação)



Com o objetivo de homenagear o guitarrista, violonista, compositor e produtor Toninho Maia, que morreu em fevereiro deste ano vítima da covid-19, o Centro de Integração Social da Família e da Criança (Cisfac) realizará a live Tributo a Toninho Maya nesta quarta-feira (21/4) às 20 horas. O evento on-line e gratuito será transmitido pelo canal do YouTube do centro.

Toninho nasceu em Abaetetuba, no Pará, mas adotou Brasília como cidade natal e dedicou 43 anos de sua vida à música. Além de apresentar mais sobre a vida e a arte do músico, a live contará com participações especiais, como a homenagem de artistas que fizeram parte da vida de Toninho Maya: Grupo Artimanha, Flávio Faria, Samuel Di Paula, Renato Vasconcellos, Edilênio Souza e Quico Fagundes. A live também apresentará depoimentos de amigos e familiares do artista.

Por último, será transmitida uma apresentação ao vivo no Cisfac, com três músicos de Brasília, que irão homenagear Toninho Maya com canções instrumentais. Isaac Gomes, no saxofone; Edilênio Souza, no violão e Sidney Sheikor, no contrabaixo.

Com a intenção de homenagear a vida, a história e a música de Toninho Maya e proporcionar um momento de lazer e descontração para as famílias em casa, o evento é on-line e gratuito. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF.

Live Tributo a Toninho Maya



Quarta-feira (21/4) às 20 horas

Evento on-line transmitido no canal de Youtube do Centro Cultural Cisfac