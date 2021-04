Mostra reúne trabalhos de mulheres artistas do DF e Entorno

CB Correio Braziliense

A mostra reconhece o talento feminino e abre no dia do aniversário da capital - (crédito: Internet/ Reprodução)

Obras de 52 mulheres selecionadas pelo projeto Baleia serão expostas em mostra que traz obras originais, reproduções, pinturas, colagens, desenhos e fotografias. Com realização na comunidade criativa Infinu, na 506 Sul, a exposição vai focar nos temas: O Tempo Circular, Heranças Deslembradas e Diante do Espelho. As temáticas são relacionadas a seleções passadas do projeto. A exposição seguirá até 21 de julho, com visitação de terça a domingo, das 11h às 21h. A abertura será amanhã (21/4).



Sem necessidade de agendamento prévio, as visitas presenciais permitirão apenas duas pessoas por vez, seguindo as normas de segurança devido à covid-19. As visitas remotas ocorrerão via Instagram do projeto, inclusive com transmissões ao vivo. Ou seja, os espectadores vão poder ter a experiência completa sem sair de casa. As obras também poderão ser adquiridas online, via PIX.



"Receber a exposição de tantas mulheres aqui no Infinu é um orgulho, ainda mais de artistas do DF e entorno no aniversário de Brasília. É um respiro ver uma produção dessas", afirma Maiene Horbylon, coordenadora do espaço Infinu, em material de divulgação.



O projeto



O projeto Baleia tem como objetivo mapear, divulgar e publicar o trabalho de mulheres artistas visuais do Distrito Federal e Entorno. A iniciativa realizou quatro convocações públicas ao longo de 2020 e 2021, cada chamada indicando um ciclo novo e com um tema inédito. Os trabalhos escolhidos no ciclo compõem uma publicação impressa em formato de zine. A vencedora é eleita por votação popular e recebe um prêmio de R$ 1.000.



Em comunicado, a ganhadora da votação do terceiro ciclo do projeto, Lara Abreu, cita a importância da participação feminina na Baleia: “A visibilidade dada às mulheres do DF e do Entorno me impulsiona a investir no que realmente tem sentido para mim.” “O nosso lugar é necessário e projetos como o Baleia germinam as sementes do nosso trabalho, para que todos nós possamos colher o fruto do que é a arte”, comenta.

Mulheres nas Artes Visuais do DF e Entorno



De 21 de abril a 21 de julho de 2021, terça a domingo, das 11h às 21h. Mostra presencial: Infinu Comunidade Criativa (506 Sul). Mostra virtual: Instagram e Facebook do projeto Baleia.