CCBB Educativo tem programação on-line para o aniversário de Brasília

(crédito: CCBB/Divulgação)

Devido às medidas de restrições decretadas pelo GDF, a programação do CCBB Educativo continua ocorrendo de forma exclusivamente on-line. Em comemoração aos 61 anos de Brasília, oferece passeio on-line especial, com foco no rico patrimônio cultural de Brasília. A ação explora aspectos do modernismo brasileiro, da arquitetura e do paisagismo de suas instalações em contato com as obras e artistas. A visita virtual ocorre nesta quarta-feira (21/4), entre 12h e 18h. No mesmo dia, também é oferecido uma visita on-line especial pelo centro histórico de São Paulo, em homenagem ao aniversário do CCBB da cidade.

Além das visitas, o centro também oferece cursos, entre eles o Com a palavra, com Daniela Bousso, com o tema Sobre Ivan Serpa: a expressão do concreto; e Múltiplo ancestral, mediado por Camilo Gan e Johnny Herno, com o tema Per concertos, concertos para monumentos e outros biomas urbanos.

O público também pode visitar o site do CCBB Educativo, onde estão disponíveis mais de 100 atividades para crianças e famílias, além de aproximadamente 200 conteúdos voltados à comunidade escolar, artistas e público em geral. Lá, o público pode encontrar a programação completa e se inscrever nos cursos.

Programe-se

Quarta-feira (21/04)

Das 12h às 18h. Visita on-line especial. O evento mediado tem foco no patrimônio cultural de Brasília. A partir de 10 anos.





Às 16h30. Visita on-line especial do CCBB São Paulo. Visita virtual mediada com foco no centro histórico de São Paulo. A partir de 10 anos.

Sexta-feira (23/4)

Às 10h. Múltiplo ancestral. Lançamento de vídeo sobre saberes ancestrais, contação de histórias, brincadeiras, cantigas e outras manifestações da cultura brasileira. A partir de 3 anos.

Sábado (24/4)



Às 15h. Lugar de criação. Experimentações de materiais, sons e movimentos em processos artísticos voltados à criação de imagens. A partir de 3 anos.