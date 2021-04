Festival Sabor e Som homenageia as origens da cultura brasileira

(crédito: Sabor e som)

O Festival Sabor & som, que homenageia a diversidade cultural na formação da sociedade brasileira, ocorre entre 23 e 25 de abril e será transmitido pelo canal da Borandá produções no YouTube. Unindo a experiência gastronômica com a música, cada um dos dias do festival será dedicado a uma das raízes da cultura brasileira, tendo um espetáculo culinário, às 15h, seguido de um show musical que começa às 19h.

O episódio de abertura será dedicado à raiz indígena. No fogão, a chef Fabiana Badra, estudiosa da contribuição das mulheres indígenas na cozinha brasileira, vai fazer o cardápio voltado para a culinária dos primeiros habitantes do país, com pratos feitos à base de mandioca. Mais tarde, na música, a cantora amapaense Patrícia Bastos estará ao lado do violonista e compositor Dante Ozzetti, apresentando repertório que inclui cacicós, carimbós e marabaixos, ritmos da região norte.

No dia seguinte, é a vez de viajar pela ancestralidade africana, com a chef Cintia Sanchez servindo cardápio em homenagem ao quilombo do Vale do Ribeira e à avó africana, que foi cozinheira da família Matarazzo. Depois do bolinho de cará com camarão, do frango caipira com mamão verde e do pudim de banana nanica, o cantor e compositor mineiro Sergio Santos apresentará canções que marcaram sua carreira ao longo dos dez discos gravados.

A cultura europeia é o tema do último dia do festival. A cozinha ficará por conta da neta de portugueses Elenice Altman. Além do clássico bolinho de bacalhau, o menu terá bolinhos de alheiras, arroz de pato e manjar de coco com baba de moça. Encerrando o evento, a cantora, compositora e instrumentista Sandra Fidalgo vai conduzir a última apresentação musical do festival, ao lado do acordeonista Toninho Ferragutti. O repertório será do álbum da dupla Paisagem verde, lançado pela Borandá em 2019.

* Estagiária sob a supervisão de Ricardo Daehn

