Projeto Casa Aberta promove lives musicais no fim do mês

O Espaço Escambo Cultural, do Rio de Janeiro, vai promover on-line o Projeto Casa Aberta, que consiste em uma série de lives musicais. O evento será realizado de sexta a domingo e, contará com três lives que serão transmitidas no canal do YouTube da Escambo Cultural, às 18h.

A proposta do projeto é de integração da comunidade com o Ponto de Cultura Espaço Escambo Cultural. A ideia é passar, por meio das lives, a sensação de uma mesa de barzinho numa sexta-feira com amigos.

Nesta sexta-feira (23/4), a primeira live terá a participação de Wagner Aguiar e Juliane Gamboa. No sábado (24), é a vez de Maria Braga se apresentar, e por fim Marcelo Mimoso irá comandar a última live no domingo (25). Nos três dias de evento, o público vai escutar diferentes estilos musicais como jazz, samba, MPB, forró e soul music. A programação completa está disponível no Instagram do @escambocultural.





Escambo Cultural



O Espaço Escambo Cultural é uma associação sem fins lucrativos que incentiva a cultura em comunidades cariocas e é reconhecida como um importante ponto de cultura da Zona Oeste da capital do Rio de Janeiro. O local acolhe projetos e iniciativas culturais, como saraus, cineclubes e eventos, além de promover palestras e oficinas, que atendem a crianças, jovens e adultos em condições de vulnerabilidade social.