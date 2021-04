Framboesa de Ouro: os piores filmes dos últimos 40 anos, segundo prêmio 'anti-Oscar'

Redação - BBC News Mundo





Quem nunca saiu indignado do cinema ou teve vontade de pedir o dinheiro de volta depois de ter visto um filme horrível?

Foi justamente este ímpeto que deu origem, há 40 anos, ao Framboesa de Ouro, prêmio concedido às piores produções cinematográficas — incluindo direção, atuação, roteiro e demais categorias associadas.

Os vencedores deste ano serão anunciados no dia 24 de abril, na véspera da cerimônia de entrega do Oscar em Hollywood.

John JB Wilson, então estudante de cinema da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), nos EUA, criou a premiação com seu amigo Mo Murphy em 1981, após assistir aos filmes musicais Xanadu (com Olivia Newton-John) e A Música Não Pode Parar (com a banda Village People).

Os longas eram tão ruins, ele pensou, que mereciam ser identificados publicamente como tal.

"Me lembro claramente de ter pensado: 'Tem o Oscar para os filmes bons, mas não existe um prêmio para o outro extremo'", disse Wilson à BBC Future.

Getty Images A primeira produção a ganhar o Framboesa de Ouro de pior filme foi 'A Música Não Pode Parar', estrelada pela banda Village People

Chamado formalmente de Prêmio Framboesa de Ouro (The Golden Raspberry Awards), o nome tem origem na expressão em inglês "blowing a raspberry", que quer dizer fazer um barulho com a boca semelhante à flatulência.

A cerimônia original foi realizada apenas para os amigos de Wilson e Murphy, por pura diversão, mas quando a CNN fez uma reportagem alguns anos depois, a premiação decolou e se tornou um evento imperdível da indústria cinematográfica.

E ao longo desses 40 anos quase ninguém foi poupado: nem mesmo nomes consagrados de Hollywood, como Sylvester Stallone, o ator com mais indicações, ou Madonna, a artista que mais recebeu prêmios.

Não importa se eles são estrelas como Brad Pitt, Angelina Jolie, Bruce Willis ou Sharon Stone. Ou se ganharam um Oscar antes ou depois, como Michael Douglas e Eddie Redmayne.

Sandra Bullock teve a "honra" de receber a Framboesa de Ouro de pior atriz por seu papel em Maluca Paixão e, na noite, seguinte ganhou um Oscar por estrelar Um Sonho Possível.

Getty Images Sandra Bullock, na foto com Bradley Cooper, recebeu o prêmio Framboesa de Ouro de pior atriz e, no dia seguinte, um Oscar de melhor atriz

E o que dizer de diretores renomados, como o holandês Paul Verhoeven, que conquistou sete Framboesas de Ouro com Showgirls, que também viria a ser escolhido como o pior filme da década de 1990? Sem contar no fracasso esmagador de George Lucas, criador de Star Wars, com Howard, o Super-Herói.

Terence Young, por sua vez, não pôde se esconder atrás de seu sucesso com os filmes de James Bond, quando dirigiu Inchon, que contou com a participação de uma das figuras mais respeitadas do teatro e do cinema britânico, Laurence Olivier.

Embora a Framboesa de Ouro possa deixar uma mancha no currículo das estrelas de Hollywood, tudo é feito com bom humor, afirma John JB Wilson.

"Não é para ser maldoso, é para ser divertido, mas expressa uma opinião real. As pessoas realmente não gostaram desses filmes."

Há vários anos, muitos dos laureados assistem à cerimónia para receber seus prêmios, nem que seja apenas para mostrar que "não existe publicidade ruim". Mas é claro que a intenção dessa cerimônia, que é um contraponto ao Oscar, é baixar um pouco a bola de Hollywood.

Getty Images John Wilson durante a cerimônia do Framboesa de Ouro de 2007, que elegeu 'Instinto Selvagem 2' como pior filme do ano

"A Academia (de Hollywood) se leva tão a sério que o Framboesa de Ouro existe para baixar a bola deles", diz Wilson.

Universal Pictures 'Cinquenta tons de cinza' levou para casa o prêmio em 2015

Os piores filmes dos últimos 40 anos — segundo o Framboesa de Ouro:

2019 - Cats

2018 - Holmes & Watson

2017 - Emoji: O Filme

2016 - Os Estados Unidos Da Hillary: A História Secreta Do Partido Democrata

2015 - Cinquenta Tons de Cinza / Quarteto Fantástico

2014 - Salvando o Natal

2013 - Movie 43

2012 - A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2

2011 - Jack e Jill

2010 - O Último Mestre Do Ar

2009 - Transformers: A Vingança dos Derrotados

2008 - O Guru do Amor

2007 - Eu Sei Quem Me Matou

2006 - Instinto Selvagem 2

2005 - Dirty Love: Dando o Troco

2004 - Mulher-Gato

2003 - Contato de Risco

2002 - Destino Insólito

2001 - Fora de Casa

2000 - A Reconquista

1999 - As Loucas Aventuras de James West

1998 - Hollywood - Muito Além das Câmeras

1997- O Mensageiro

1996 - Striptease

1995 - Showgirls

1994 - A Cor da Noite

1993 - Proposta Indecente

1992 - Uma Luz na Escuridão

1991 - Hudson Hawk - O Falcão está à Solta

1990 - As Aventuras de Ford Fairlane

1989 - Jornada nas Estrelas V: A Última Fronteira

1988 - Cocktail

1987 - Leonardo, um Agente Muito Trapalhão

1986 - Howard, o Super-Herói / Sob o Luar da Primavera

1985 - Rambo 2 - A Missão

1984 - Bolero - Uma Aventura em Êxtase

1983 - A Mulher Só

1982 - Inchon

1981 - Mamãezinha Querida

1980 - A Música não pode Parar

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!