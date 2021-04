CB Correio Braziliense

O rapper ganhou fama no final dos anos 1980, quando formou o grupo Digital Underground com Chopmaster J e Kenny-K - (crédito: Divulgação)

O rapper Shock G foi encontrado morto nesta quinta-feira (22/4), em um quarto de hotel em Tampa, na Flórida. O músico de 57 anos teve a morte confirmada pela família, mas ainda não se sabe a causa do óbito. "Nosso filho, irmão e amigo, Gregory Jacobs, também conhecido como Shock G, faleceu repentinamente hoje [...] A causa da morte é atualmente desconhecida", disse o comunicado divulgado para a imprensa.

Shock G ganhou fama no hip hop no final dos anos 1980, quando formou o grupo Digital Underground com Chopmaster J e Kenny-K. O trio lançou vários hits entre 1980 e 1990, entre eles está The humpty dance, que chegou à 11ª posição na Billboard Hot 100.

O rapper também ajudou a descobrir outros artistas importantes, como o falecido Tupac Shakur. Shock foi coprodutor do álbum de estreia de Tupac, 2Pacalype Now, e os dois também trabalharam juntos na música I get around.

Seu grande amigo e ex-parceiro de grupo, Chopmaster J, lamentou o acontecido no Instagram: "Quase 34 anos atrás, quase no mesmo dia em que tivemos a ideia maluca de que podemos ser uma banda de Hip Hop e conquistar o mundo". Ele completou dizendo que "através de tudo isso, o sonho se tornou realidade e a realidade se tornou um pesadelo para alguns. E agora ele acordou da fama para a longa vida. Descanse em paz meu irmão Greg Jacobs".