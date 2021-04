Pinacoteca de São Paulo libera tour virtual de ‘OSGEMEOS: segredos"

CB Correio Braziliense

A mostra conta a história dos artistas, irmãos gêmeos nascidos no Cambuci, em São Paulo - (crédito: Osgemeso/Divulgação)

A Pinacoteca de São Paulo liberou o tour virtual da exposição OSGEMEOS: Segredos, em cartaz na instituição desde outubro de 2020. A mostra conta um pouco da história dos grafiteiros Gustavo e Otávio Pandolfo. Gêmeos idênticos, eles tiveram seu primeiro contato com grafite em um programa da Pinacoteca e hoje têm várias obras espalhadas pela cidade de São Paulo e pelo mundo.

A exposição, que conta com mais de mil itens, explora o imaginário dos artistas nascidos e criados no bairro de Cambuci, na capital paulista. Desde pequenos, eles tiveram contato com a cultura do hip-hop, do rap e do break, que até hoje tem grande influência nas suas obras.

A tour virtual é gratuito e, para acessá-lo, basta entrar no site da Pinacoteca. Além da experiência on-line, a exposição está aberta para visitação presencial e já recebeu mais de 90 mil pessoas. No site do museu, também está disponível uma entrevista com o curador da mostra e diretor-geral da Pinacoteca, Jochen Volz, além de uma visita guiada pelos próprios artistas para o público escolar.

A mostra tem patrocínio de empresas privadas e o tour foi realizado com o apoio da Bloomberg, empresa líder em tecnologia financeira global.

Serviço:

Tour Virtual OSGEMEOS: Segredos

Acesso pelo site da Pinacoteca.