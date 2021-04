Selena Gomez surpreende fãs ao aparecer loira em foto

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Na tarde desta sexta-feira (23/4), a cantora Selena Gomez surpreendeu seus fãs ao publicar uma foto em que aparece loira. A publicação foi originalmente feita pelo perfil da marca de produtos de beleza Rare Beauty.



Na legenda, o perfil da marca assinada por Selena escreve: “Novo look. Preciso pegar os novos batons e sombras Rare Beauty agora”. Os comentários comemoram o retorno ao loiro, visual adotado pela artista em 2017. “Meu Deus, ela está linda!”, escreveu uma fã. “Estou tremendo”, comentou outra.

No Twitter, os fãs ficaram tão empolgados com a mudança que fizeram “Selena” figurar entre os assuntos mais comentados do mundo nesta sexta. Veja algumas reações abaixo:

Ela é o MOMENTO!



Após foto da nova loirona, 'Selena' se tornou o assunto mais comentado no Brasil e está entre os mais comentados do MUNDO. ????? pic.twitter.com/T6LSvFxe7g — Selena Gomez Brasil (@sgbrasil) April 23, 2021

AME-SE PRIMEIRO!



A blusa que Selena Gomez está usando em sua mais nova foto aparecendo loira faz parte da merch de "Fetish". ???? pic.twitter.com/00f30hQtXj — Portal Selena Brasil (@PortalSelenaBR) April 23, 2021

A SELENA FINALMENTE ENTREGANDO A ERA SEVEN HEAVENS SELENATION! ESSE MOMENTO É NOSSO! pic.twitter.com/rwm4N9W4tl — PopZone (@PopZonebr) April 23, 2021





Em março deste ano, Selena Gomez lançou o EP Revelación. O clipe de uma das músicas, Selfish Love, feita em parceria com DJ Snake, foi dirigido e coreografado por brasileiros. A música, apesar do título em inglês, é cantada em espanhol a maior parte do tempo, o que fez Selena revelar durante uma entrevista:

“Sinto que canto melhor em espanhol. É algo que descobri. Tenho muito orgulho das minhas raízes e genuinamente senti que queria que isso acontecesse. E aconteceu. E sinto que é o momento perfeito, com toda a polaridade no mundo. Há algo na música latina que faz as pessoas, mundialmente, sentirem coisas, sabe?”.



Selena também revelou nesta sexta que estará em um programa de culinária do streaming HBO Max. Confira o teaser publicado pela artista no Instagram: