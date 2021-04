Sextas Musicais recebe o Quarteto Mousikë nesta sexta (23/)

Quarteto Feminino Mousikë estará hoje (23/4) no Sextas Musicais da Casa Thomas Jefferson - (crédito: Casa Thomas Jefferson/ Divulgação)



O Quarteto Mousikë será a atração desta sexta-feira (23/4) no Sextas Musicais. O evento é uma iniciativa da Casa Thomas Jefferson e ocorre todas as sextas-feiras, com transmissão pelo canal do YouTube da instituição.



O quarteto feminino é composto por Aída Kellen (vocal), Dully Mittelstedt (piano), Luciana Oliveira (percussão) e Diana Mota (flauta). O espetáculo, intitulado Libertinas, trará questionamentos sobre o amor, a sexualidade e a liberdade de amar. O concerto também será uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher.



Ao Correio, a vocalista Aída Kellen, explica que o grupo quer “trazer questionamentos que parecem tão distantes, mas são atuais”. “É um concerto que irá homenagear e validar as histórias do feminino e da mulher”, afirma.



O recital terá no repertório várias canções e óperas de compositores do século 19 e 20, como Benjamin Britten, Kurt Weill, G. Puccini e G. Bizet. Estes também abordaram temas referentes à mulher em suas obras.

* Estagiária sob a supervisão de Ricardo Daehn



Sextas Musicais: Live com Quarteto Mousikë

Hoje (sexta, 23/4), às 20h. Transmissão pelo Youtube. Classificação indicativa: Livre.