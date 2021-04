Saiu o trailer de ‘Invocação do mal 3’: trama traz nova investigação

CB Correio Braziliense

''Invocação do mal 3': novo caso de investigação à vista - (crédito: Internet/ Reprodução)

Foi divulgado divulgado o primeiro trailer de Invocação do mal 3. O terceiro filme da franquia de terror é baseado no caso de Arne Cheyenne Jonhson, primeiro acusado a se defender de uma acusação de assassinato sob a alegação de estar possuído. O filme tem estreia prevista para 3 de junho.



O longa é dirigido por Michel Chaves e é estrelado por Vera e Patrick Wilson, que dão vida ao casal de investigadores de atividades paranormais, Ed e Lorraine Warren. Além deles, o ator mirim, Julian Hilliard, de Wandavision e A maldição da residência Hill, Charlene Amoia, Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook e Paul Wilson completam o elenco.

O roteiro foi escrito por David Leslie Johnson, coautor de Invocação do mal 2, A órfã e A hora do pesadelo. Invocação do mal é uma das franquias de terror mais bem-sucedidas da indústria de cinema e dentro do seu universo estão incluídos outros títulos famosos como Annabelle, Anabelle: a criação do mal, A freira e Annabelle 3: de volta para casa.