Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (24/4)

Ciclos exaustivos de repetição



Data estelar: Lua Vazia das 7h51 até 13h07, quando ingressa em Libra.



O ser humano é o único bicho convencido de que, se repetir o mesmo erros diversas vezes, um dia, pela força da esperança e do pensamento positivo, o resultado será diferente. Nunca será! Mas é impossível fazer um ser humano mudar de ponto de vista, se ele ou ela não tiver disposição para tanto. Por isso, até lá, gerações após gerações continuarão repetindo os erros de seus antepassados e os deixando como legados, que serão repetidos. A exaustão domina, mas ainda o discernimento não funciona direito, por isso, a mudança que se busca não é mudança coisa nenhuma, é apenas a mesma repetição de sempre; vamos destruir esse mundo que detestamos e ver como é que fica. Fica assim, depois da destruição, como não havia nada para substituir o que se detestava, em pouco tempo será tudo igual a como era antes.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

De uma forma ou de outra, conclua o que estiver ao seu alcance para se ver livre de um passado que se encerrou, mas que ainda perturba com sua inércia. Tome as iniciativas necessárias para deixar tudo para trás.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Cantar vitória antes de essa ter se consolidado seria um erro, não porque haja a perspectiva de derrota, mas porque o cenário ainda é muito complexo e não deixa muita margem para celebrações precipitadas. Melhor não.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O cenário está embaralhado o suficiente para ser melhor você deixar para amanhã o que pareceria necessário fazer hoje. Faça apenas o imprescindível, sem preocupações, sem ansiedade. Deixe o tempo passar e tudo assentar.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As razões que levariam você a explodir e soltar os cachorros parecem ser muito fortes, imbatíveis. Porém, é necessário, agora, pensar no que viria depois da explosão, para medir com bom senso se isso seria o melhor.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ainda que você esteja no meio do cenário mais complicado de que tenha memória, mesmo assim você surgirá do outro lado com a alma vitoriosa, com muito para celebrar. Mas, antes disso, desenvolva a luta necessária.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Absorva o impacto dos acontecimentos, tentando não reagir de imediato a nada, mas levando para casa seus sentimentos, para os amadurecer e, depois, aí sim, tomar as iniciativas pertinentes a cada caso.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nada de atalhos, tentando evitar o que pareceriam ser dificuldades insuperáveis. Essas nada mais são do que as antigas, muito conhecidas de sua alma e, por isso, dessa vez seria melhor as enfrentar de peito aberto.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Veja, o que as pessoas menos precisam de você é conselho. O que elas precisam é de uma mão amiga que as ajude a se levantar e recuperar o fôlego. Se puder ajudar, ajude, se não puder, então melhor silenciar.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Pensar com amor, e pensar com a alma desprovida de amor, essas são as duas únicas vertentes que resolvem toda a trama de seu entendimento a respeito da vida e das pessoas que fazem parte dela. É assim.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As pessoas não são estorvos que você deva tirar do caminho em função de fazer o que deseja. Se algo assim se formula em sua mente, faça o favor a si de deter todo movimento, respirar fundo e recuperar o juízo.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Muitos são os detalhes que requerem sua atenção agora, justo num momento em que sua alma preferiria desfrutar de sol e água fresca. Porém, o que temos, por enquanto, é isso, muita ponta solta para amarrar. Em frente.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Pareceria haver uma conspiração para que todos os obstáculos e dificuldades se mostrem ao mesmo tempo, deixando sua alma perplexa. Você dará conta de tudo, evite arraigar a apreensão, apenas siga em frente. Certeza.