Confira a programação do Festival Gira Cultura do DF do fim de semana

(crédito: Secec-DF)

O 1º Festival Gira Cultura do DF estreou nesta quarta-feira, dia do aniversário de Brasília (21/4), e segue com programação on-line até o dia 30. A proposta do projeto é proporcionar debates e conhecimento sobre a produção cultural da cidade. Isso ocorre por meio de oficinas, mesas de debate, apresentações artísticas e uma mostra especial de cinema, batizada de Brasília 61, que exibe por 24h diversas produções da, e sobre a, capital federal. Toda a programação pode ser assistida e revisitada pelo público no canal do YouTube Secec-DF.

No terceiro dia de programação (ontem, 23/4), o festival exibiu no canal do YouTube, apresentação da edição de 2020 do projeto Coração Candango; a leitura A magia do cordel; a oficina Entenda o Conexão Cultura; o curta-metragem Pascual, o fantoche e eu. Também já está disponível no canal, as Mesas Gira Olhares femininos no cinema documental e Arte urbana e negócios. Confira o restante da programação do fim de semana:



Sábado (24/4)

Às 11h. Oficina Gira - Como elaborar um bom projeto para o FAC. Quais os passos para fazer um projeto de qualidade para o Fundo de Apoio à Cultura (FAC). Com João Moro, Aline Maria e Luiz Fernandes (Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural)

Às 15h. Mesa Gira - Mostra Brasília 61 – Memória audiovisual. Debate sobre a preservação da memória audiovisual do Distrito Federal e análise do processo de digitalização do primeiro longa-metragem de ficção filmado na capital, e sobre os destinos das produções de filmes domésticos. Com mediação de Rodrigo Torres (Cine Brasília) e participação de Rafael de Luna (professor na Universidade Federal Fluminense) e Lila Foster (pesquisadora da Universidade de Brasília).

Às 17h. Mesa Gira - A escrita para infância: caminhos de incentivo. A importância do incentivo público à literatura infantil com o lançamento do edital Candaguinho. Com mediação de Beth Fernandes (assessoria de relações institucionais) e Elisa Raquel Quelemes (BNB) e participação de Ana Solino (UnB), Chris Nóbrega (escritora), MC Dudu Mano (poeta), Israel Ângelo Pereira (poeta), Mariana Negreiros (escritora) e Maria José Vieira (Mala do Livro).

Domingo (25/4)

Às 15h. Mesa Gira - Mostra Brasília 61 - Cinema e gênero. Debate com os realizadores em torno da temática identidade de gênero. Com mediação de Tânia Montoro (UnB) e participação de Rafaela Camelo (cineasta de Mistério da carne), Marcelo Diaz (Cineasta de Maria Luiza) e Maria Luiza (mulher militar da Aeronáutica).

Programação da Mostra Brasília 61



Sábado (24/4)



Sessão 4 - Acesso das 20h do dia 24 às 20h do dia 25 de abril



O mistério da carne - Curta (O mistério da carne, Brasil, 2018, drama/ficção, 18min. Não recomendado para menores de 14 anos). De Rafaela Camelo. Com Bianca Terraza, Pâmela Germano;



Maria Luiza - Longa (Maria Luiza, Brasil, 2019, documentário, 80min. Não recomendado para menores de 10 anos). De Marcelo Díaz. Com Maria Luiza da Silva.



