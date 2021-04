F » Fernanda Gouveia*

O grupo sul-mato-grossense Atitude 67 acaba de lançar em todas as plataformas digitais o EP Atitude no rolê — Mato. O trabalho apresenta uma parceria inédita com o cantor Vitor Kley na música Isso é amor, que teve clipe lançado na última quinta-feira pelo YouTube.

O EP representa mais uma parte do projeto Atitude no rolê, que como define Karan Cavallero, um dos integrantes do grupo. “É um sonho de infância da banda, de viajar e jogar nossa arte para o mundo, por meio da nossa energia, o EP é exatamente o que diz o nome, rolê mesmo”. O projeto começou com o EP Atitude no rolê — Onda, lançado em dezembro de 2020, que o grupo realizou no Rio de Janeiro e em Salvador.

Desta vez, os seis integrantes voltaram para o estado natal, Mato Grosso do Sul, para gravar o novo EP e clipe. “Temos o 67 no nome, por Mato Grosso do Sul. Então, esse projeto é a gente fazendo o nosso rolê, que é ir para Bonito, fazer a nossa música no nosso estado e poder apresentar para todo mundo”, explica Karan.

Aventura

Com cinco músicas, o EP produzido por Dudu Borges passa a atmosfera de tranquilidade misturada com a aventura que a vida no mato traz. O clipe gravado em Bonito com Vitor Kley mostra a natureza do local e apresenta uma grande estrutura montada em um rio, que depois será reaproveitada para a construção de uma cabana no parque. “A energia daquele lugar é surreal, a gente que vai desde pequeno sabe, é uma fonte de energia inexplicável. Então, foi tudo lindo, tudo maravilhoso, a forma que foi montado, a gente conseguiu passar muito bem a mensagem que a gente queria”, conta o integrante Leandro Osmar em nota.

A parceria com o amigo de longa data dos integrantes do Atitude 67, Vitor Kley, era uma vontade antiga do grupo, que sempre comentava com o cantor sobre fazer algo juntos. “Esse momento se concretizou no lugar mais maravilhoso que poderia, a nossa casa, em Bonito, que também tem tudo a ver com ele, que sempre busca transmitir paz e amor através da música”, relata Leandro.

O Atitude 67 superou a marca de um bilhão de streams e hoje figura no chart do Spotify com a música Tão linda, plataforma onde o grupo tem mais de 3 milhões de ouvintes mensais, além de ultrapassar 500 milhões de visualizações no canal oficial no YouTube do grupo e quase 700 mil seguidores no Instagram. Entre os principais sucessos estão Cerveja de garrafa, Saideira, Tão linda, entre outros.

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira