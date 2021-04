Mezzo-soprano Christa Ludwig morre aos 93 anos

AF Agência France-Presse

(crédito: VALERY HACHE/AFP)

A cantora alemã Christa Ludwig, que se apresentou nos palcos mais prestigiosos do mundo por quase meio século, faleceu no sábado (24/4), aos 93 anos, anunciou neste domingo (25/4) a agência austríaca APA.

A mezzo-soprano, nascida em Berlim, vivia nos subúrbios de Viena.

A cantora de ópera, que se aposentou em 1994, foi premiada na França com a Legião de Honra em 2010 por sua carreira.

Ela entrou na Ópera de Viena em 1955 e se apresentou no Festival de Salzburgo sob a direção do maestro austríaco Karl Boehm.

Christa Ludwig brilhou nos maiores palcos do mundo, atuando notadamente no La Scala de Milão, na Royal Opera House de Londres, mas também no Metropolitan Opera de Nova York.

Depois de um primeiro casamento com o barítono-baixo austríaco Walter Berry, em 1972, ela se casou com o ator e diretor francês Paul-Emile Deiber, que morreu em 2011.