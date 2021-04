No Limite: conheça os ex-BBBs que participam do reality

CB Correio Braziliense

(crédito: Rede Globo/divulgação)

A lista de participantes da nova temporada de No Limite é divulgada neste domingo (25/4), nos intervalos do Domingão do Faustão. Os corajosos que enfrentam os desafios do reality são ex-BBBs. O programa estreia em 11 de maio e terá duas exibições semanais, às terças e aos domingos, na Globo. Os episódios serão reexibidos no Multishow. Já os assinantes do Globoplay terão acesso a conteúdos exclusivos.

Desta vez, o reality fica sob o comando do veterano André Marques, que já liderou programas como o Video Show e, mais recentemente, o The Voice Kids.

Conheça os participantes

O primeiro nome confirmado é Paula Amorim, 32 anos, mineira participante do BBB 18, e que foi eliminada no último paredão antes da final. A sister, que é ex-jogadora de vôlei, chegou a engatar um romance com o Breno dentro da casa — e o casal está junto até hoje! Hoje, ela é empresária e influenciadora digital.

Também da mesma edição, o músico Marco Aurelio Viegas, 36 anos, participa do No Limite. O paulistano resistiu mais de 24 horas em uma prova do BBB e deixou a casa após 11 semanas de confinamento.

Angélica, do BBB 15, mora na Bélgica e trabalha como influenciadora digital e atriz. A sister, hoje com 39 anos, foi a quinta eliminada no Big Brother quando participou.

Arcrebiano Araújo, o Bil, deixou o BBB 21 há poucos meses, mas já está pronto para encarar um novo desafio nas telas da Globo. O educador físico é de Vila Velha (ES), tem 29 anos e é modelo.





Ao longo das últimas semanas, o perfil oficial do No Limite no Twitter e no Instagram divulgou dicas de quem seriam os participantes: um deles foi o sexto eliminado do BBB no ano em que entrou na casa mais vigiada do Brasil. Alguns internautas especularam que o escolhido é Projota, que entrou no Big Brother Brasil 2021 e deixou a casa após seis semanas de confinamento.

Outros boatos na internet incluem a campeã da edição 18, Gleici Damasceno; Kaysar Dadour, vice-campeãoo da mesma edição; Guilherme Napolitano, do BBB20; Alan Passos, da quinta temporada (e ex-namorado de Grazi Massafera); e Anamara Barreira, a Maroca, dos BBB 10 e 13.

O reality

"Um grupo de pessoas em um ambiente inóspito. Recursos limitados. E uma série de desafios que vão além da convivência": é assim que a Globo descreve a nova fase do No Limite, que estreou pela primeira vez em 2000, sob o comando de Zeca Camargo. Durante três temporadas, foi exibido aos domingos, após o Fantástico. Em 2009, uma quarta temporada foi ao ar, sem o mesmo sucesso.

Em 2020, o diretor Boninho avisou que o programa poderia voltar à grade da emissora, mas a confirmação só veio em fevereiro de 2021, com o anúncio de uma novidade — que o elenco seria composto apenas por ex-participantes do Big Brother Brasil.