Oscar 2021: confira os ganhadores e os melhores momentos da premiação

CB Correio Braziliense

(crédito: Mark Ralston/AFP)

A cerimônia de premiação do Oscar 2021 ocorre neste domingo (25/4), em Los Angeles, após um ano marcado pela pandemia, com mudanças nas estreias do cinema e com grande destaque dos serviços de streaming.

O maior evento do cinema foi adiado em dois meses e conta com diversas adaptações no formato para garantir a segurança dos participantes. Ao contrário de outras premiações dos últimos meses, que adotaram um modelo virtual, a cerimônia da Academia ocorre reúne indicados e convidados no tradicional Teatro Dolby, mas em número reduzidos em relação aos anos anteriores.



Confira a lista completa dos indicados e dos vencedores (em negrito):

Melhor filme



Meu pai

Minari

O som do silêncio

Nomadland

Mank

Bela vingança

Os 7 de Chicago

Judas e o messias negro



Melhor direção



Thomas Vinterberg, de Druk — Mais uma rodada

David Fincher, de Mank

Lee Isaac Chung, de Minari

Chloé Zhao, de Nomadland

Emerald Fennell, de Bela vingança

Melhor ator



Riz Ahmed, de O som do silêncio

Chadwick Boseman, de A voz suprema do blues

Anthony Hopkins, de Meu pai

Gary Oldman, de Mank

Steve Yeun, de Minari



Melhor atriz



Viola Davis, de A voz suprema do blues

Andra Day, de Estados Unidos Vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, de Pieces of a woman

Frances McDormand, de Nomadland

Carey Mulligan, de Bela vingança

Melhor ator coadjuvante



Sacha Baron Cohen, de Os 7 de Chicago

Daniel Kaluuya, de Judas e o messias negro

Leslie Odom Jr, de Uma noite em Miami

Paul Raci, de O som do silêncio

Lakeith Stanfield, de Judas e o messias negro



Melhor atriz coadjuvante



Maria Bakalova, de Borat: fita de cinema seguinte

Glenn Close, de Era uma vez um sonho

Olivia Colman, de Meu pai

Amanda Seyfried, de Mank

Youn Yuh-jung, de Minari

Melhor filme internacional



Druk - Mais uma rodada, Dinamarca

Shaonian de ni, Hong Kong

Collective, Romênia

O homem que vendeu sua pele, Tunísia

Quo vadis, Aida?, Bósnia e Herzegovina



Melhor roteiro adaptado



Borat: fita de cinema seguinte

Meu pai

Nomadland

Uma noite em Miami

O tigre branco



Melhor roteiro original



Judas e o Messias negro

Minari

Bela vingança

O som do silêncio

Os 7 de Chicago



Melhor figurino



Emma

A voz suprema do blues

Mank

Mulan

Pinóquio



Melhor trilha sonora



Destacamento blood

Mank

Minari

Relatos do mundo

Soul



Melhor animação



Dois irmãos: Uma jornada fantástica

A caminho da lua

Shaun, o Carneiro: O Filme - A fazenda contra-ataca

Soul

Wolfwalkers

Melhor curta de animação



Burrow

Genius Loci

Se algo acontecer... te amo

Opera

Yes people



Melhor curta-metragem em live action



Feeling through

The letter room

The present

Dois estranhos

White Eye



Melhor documentário



Collective

Crip camp

Agente duplo

Professor polvo

Time



Melhor documentário de curta-metragem



Collete

A concerto is a conversation

Do not split

Hunger ward

Uma canção para Latasha



Melhor som



Greyhound: Na mira do inimigo

Mank

Relatos do mundo

Soul

O som do silêncio



Melhor canção original



Fight for you, de Judas e o messias negro

Hear my voice, de Os 7 de Chicago

Husa'vik, de Festival Eurovision da Canção: A saga de Sigrit e Lars

Io sì, de Rosa e Momo

Speak now, de Uma noite em Miami

Melhor cabelo e maquiagem



Emma

Era uma vez um sonho

A voz suprema do blues

Mank

Pinóquio



Melhores efeitos visuais



Amor e monstros

O céu da meia-noite

Mulan

O grande Ivan

Tenet



Melhor fotografia



Judas e o messias negro

Mank

Relatos do mundo

Nomadland

Os 7 de Chicago



Melhor edição



Meu pai

Nomadland

Bela vingança

O som do silêncio

Os 7 de Chicago



Melhor design de produção



Meu pai

A voz suprema do blues

Mank

Relatos do mundo

Tenet

Confira onde assistir os filmes indicados ao prêmio.