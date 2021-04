Confira os looks das celebridades no tapete vermelho do Oscar 2021

CB Correio Braziliense

(crédito: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

A noite deste domingo (25/4) está deixando a todos ansiosos com a realização do Oscar 2021 e a curiosidade para saber o look das celebridades. Em razão da pandemia da covid-19, o evento teve uma redução na quantidade de convidados, mas não deixou que os participantes tivessem uma escolha menos fabulosa de roupas que surpreende todos os anos.

O ator Lil Rel Howery foi o primeiro a chegar na Union Station com um terno aveludado preto. Ele é um dos apresentadores da premiação junto com Ariana DeBose, que chegou na sequência com um vestido laranja com detalhes nas laterais, além de alguns acessórios.



Confira os looks!