'Demon Slayer' bate recorde na América do Norte para um filme em língua estrangeira

AF Agência France-Presse

(crédito: Demon Slayer)

O filme de animação japonês "Demon Slayer" teve neste fim de semana a melhor estreia na América do Norte para um filme em língua estrangeira, após bater o recorde de bilheteria no Japão, no fim de dezembro.

Dirigido pelo estúdio Aniplex, filial do gigante japonês Sony, Demon Slayer arrecadou 19,5 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá, segundo a empresa especializada Exhibitor Relations. Ele destronou o filme chinês "Hero", de Zhang Yimou, que arrecadou 17,8 milhões em seu fim de semana de estreia nos cinemas da América do Norte, em agosto de 2004.

Segundo o site especializado Box Office Mojo, Demon Slayer já arrecadou 365 milhões de dólares apenas no mercado japonês. O filme conta a história do adolescente "Tanjiro", que vive no Japão durante a era Taisho (1912-1926) e se converte em caçador de demônios após a sua família ser assassinada por essas criaturas, sedentas de sangue humano. O mangá já havia sido adaptado para uma série, que estreou em 2019.

Apesar da estreia histórica, Demon Slayer foi derrotado neste fim de semana por outro lançamento, "Mortal Kombat", inspirado no videogame de mesmo nome, que arrecadou 22,5 milhões de dólares nas bilheterias norte-americanas.

A bilheteria dos 10 filmes mais vistos neste fim de semana foi a maior desde março de 2020, um sinal de que o cinema volta a ganhar espaço nos Estados Unidos, graças à reabertura de salas e ao sucesso da campanha de vacinação contra a Covid-19.