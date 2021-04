BBB 21: Viih Tube é eliminada com 96,69% dos votos

CB Correio Braziliense

(crédito: Globo/divulgação)

A youtuber Viih Tube, de 20 anos, é a eliminada do Big Brother Brasil deste domingo (25/4), com 96,69% dos votos. A influenciadora digital foi indicada ao paredão pela primeira vez já na reta final do reality. "O público do Big Brother Brasil ama sim jogadores", disse Tiago Leifert no discurso. "Quando você conversa com os grandes jogadores, eles explicam que há dois tipos de jogo: o externo e o interno. O interno é o que te livra de paredão, e o externo é o que te salva", explicou o apresentador, em referência óbvia (ao menos para o público) à trajetória de Viih Tube. "Geralmente, quando você vai muito bem em um, vai mal em outro." Ele chegou a chamar o jogo interno de Vitória de "brilhante", mas deixou claro que a estratégia da sister não incluiu o público.

Gilberto teve 0,71% dos votos e Fiuk, 2,6%. Com isso, continuam na casa Juliette, Camilla de Lucas, Gilberto Nogueira, Fiuk, Arthur Picoli e Pocah. Faltam nove dias para a final, quando um dos três finalistas será premiado com R$ 1,5 milhão.

Viih Tube, que entrou na casa com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, repercutiu nas redes sociais por fazer um jogo polêmico — mas que deu certo, até certo ponto. A sister foi votada pouquíssimas vezes dentro da casa e só chegou ao paredão quando restavam poucas opções de voto. Mesmo que ela tenha conseguido conquistar vários colegas de confinamento, isso não aconteceu com o público. Parte do motivo é que Vitória, em muitos momentos, não retribuiu a amizade de Juliette (a favorita do público) com a mesma intensidade que a paraibana. Assim, a youtuber acabou comprando briga com muitos "cactos", como são chamados os fãs da Juliette.