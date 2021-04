Filme brasileiro da Netflix 'Carnaval' estreia em 2 de junho

CB Correio Braziliense

No filme, uma influencer viaja para Salvador durante o carnaval para esquecer a traição do namorado - (crédito: Netflix/Divulgação)

Em breve, a Netflix contará com uma nova produção brasileira no catálogo. O filme Carnaval estreia no dia 2 de junho e promete transmitir o espírito de um dos maiores eventos do país, o carnaval de Salvador. A comédia terá como protagonistas as atrizes Giovana Cordeiro, GKay, Samya Pascotto e Bruna Inocencio.

A história é sobre a influenciadora digital Nina (Giovana Cordeiro), que descobre um vídeo de traição do namorado sendo viralizado e, no intuito de superar o término, usa seus contatos para viajar para Salvador no carnaval junto com as três melhores amigas, com tudo pago. Além de trazer muitos seguidores para a influenciadora, a viagem vai fazer com que as amigas redescubram o valor da amizade. Assista o teaser.

Além dos nomes citados, Flavia Pavanelli, Micael Borges, Jean Pedro, Nikolas Antunes e Rafael Medrado participam do elenco. Carnaval é uma produção da Camisa Listrada em parceria com a Netflix, com argumento de Lipy Adler, roteiro de Audemir Leuzinger e Luisa Mascarenhas e direção de Leandro Neri, que também assina argumento e roteiro.