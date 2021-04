Dakota Johnson, de 50 Tons de Cinza, lança vibrador de bolso

CB Correio Braziliense

(crédito: Universal Pictures/Divulgação)

Dakota Johnson, atriz que protagonizou os filmes da franquia Cinquenta Tons de Cinza, lançou um vibrador de bolso, da marca de massageadores íntimos Maude. O anúncio foi feito através da conta pessoal da atriz no Instagram.

O novo produto é o pequeno massageador “drop”, que pode ser usado solo ou com parceiro para “estimular todas as zonas erógenas”. Dakota escreveu que a peça é versátil pois pode ser usada tanto como um massageador íntimo quanto em outras partes do corpo. “Sem contar que é portátil, discreto e legítimo. Eu tenho um na minha bolsa? Sim. Sim, eu tenho”, afirmou a atriz.

Dakota é investidora e co-diretora de criação da empresa, que aposta em produtos “de bem-estar sexual bonitos e de qualidade, acessíveis a todos os humanos”. Segundo ela, as práticas da Maude têm o seu apoio e está alinhado com suas crenças em relação à saúde sexual.

A start-up de bem-estar sexual Maude aposta em linhas de vibradores e itens essenciais para a saúde sexual com uma estética minimalista. O design dos produtos foram apontados como de “excelência” por Dakota.