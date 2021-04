Gravações da terceira temporada de ‘You’ estão finalizadas

CB Correio Braziliense

As gravações da terceira temporada de 'You' já formam finalizadas - (crédito: Netflix/ Divulgação)

A notícia foi confirmada em foto postada na conta oficial da série no Instagram. A produção You havia sido renovada ano passado pela Netflix. O anúncio veio após as gravações da série serem interrompidas devido à pandemia de covid-19.



Pelo Twitter, a roteirista Sera Gamble comemorou o fim das filmagens e elogiou as performances dos atores: “As performances estão insanamente boas. Isso é tudo que direi sobre isso até que estejamos prontos para falar sobre a nova temporada.”



O elenco da nova temporada conta com a volta de Penn Badgley (Gossip girl), no papel do obcecado Joe Goldberg, e Victoria Pedretti (A maldição da residência Hill), como Love Quinn.

Baseada no romance homônimo de Caroline Kepnes e lançada em 2018, a série You ganhou duas temporadas na Netflix. Os episódios da terceira temporada deverão ser lançados ainda em 2021.