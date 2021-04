BBB 21: Enquetes apontam paredão disputado, apesar de Arthur ser o mais odiado

CB Correio Braziliense

(crédito: Globo/reprodução)

No último domingo (25/4), o paredão no BBB 21 foi formado com Arthur, Camilla ou Pocah. Enquetes de diversos portais apontam uma grande disputa entre o crossfiteiro e a influencer digital, apesar do brother também ser considerado como o participante mais detestado.

O líder Gilberto indicou Camilla, com a justificativa de que a participante ainda não havia ido para nenhum paredão. A sister podia contragolpear e escolheu Pocah para se junta a ele na berlinda. Arthur foi o mais votado pela casa, com três votos.

Os resultados parciais indicam diferentes eliminados e porcentagens variadas. Em algumas enquetes, Camilla lidera por uma diferença pequena que representa pouco mais de 0,01% dos votos. Outras mostram Arthur como o provável eliminado com uma diferença de 4% quando comparado à influencer digital.

Segundo resultado parcial de uma enquete do UOL, o crossfiteiro lidera como o integrante mais reprovado pelo público do reality show. Isso acontece após a saída de Viih Tube, que foi eliminada ontem com 96,69% dos votos.

Pocah aparece em segundo lugar na lista dos mais desgostosos do reality. A também emparedada Camilla de Lucas está na terceira posição do levantamento. Gilberto é considerado o participante menos detestado do jogo.