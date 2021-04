'Summer of soul' ganha trailer com Nina Simone e Stevie Wonder

CB Correio Braziliense

Documentário 'Summer of soul' será veiculado pelo streaming Hulu - (crédito: Searchlight/ Divulgação )

O documentário Summer of soul (...or, when the revolution could not be televised) ganhou mais um trailer, no último domingo (25/04). O filme marca a estreia como diretor de Ahmir Khalib Thompson, o Questlove, que ficou encarregado da parte musical da cerimônia do Oscar 2021. A prévia mostra ícones da música negra que passaram pelo palco do festival, como Nina Simone, Stevie Wonder, Mahalia Jackson e Sly and the Family Stone. Confira:

O longa, premiado pelo grande júri no Festival de Sundance, traz registros históricos do Harlem Festival de 1969, evento épico que celebrou a cultura e a moda negras em meio ao período dos movimentos pelos

direitos

nos Estados Unidos.

Festival

O Harlem cultural festival ocorreu no mesmo verão do lendário Festival de Woodstock. Mesmo com público de mais 300 mil pessoas, o evento não é tão lembrado quanto o de Woodstock e foi esquecido pela cultura pop com o passar do tempo.

Com duração de seis semanas, no Mount Morris park, no Harlem, bairro conhecido pela a significativa população negra em Nova York, o festival tem mais de 45 horas de filmagens registradas, que vão conduzir o documentário de Questlove.

Para o público americano, o filme estará disponível a partir de 2 de julho, pela plataforma de streaming Hulu.