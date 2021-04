Primeiro teaser da série ‘Nove desconhecidos’ é divulgado

CB Correio Braziliense

A série com Nicole Kidman integrará programação da Hulu - (crédito: Jay L. Clendenin/ Divulgação)





A série Nove desconhecidos ganhou o primeiro

teaser no domingo (25/4). Com a mesma autora de Big little lies, a produção é uma adaptação do livro Nine perfect strangers, de Liane Moriarty. O elenco terá a participação de Nicole Kidman (Bombshell), Melissa McCarthy (Gilmore girls), Luke Evans (A Bela e a Fera), Regina Hall (Girls trip), Michael Shannon (A forma da água), Bobby Cannavale (O irlandês) e Samara Weaving (The babysitter).



No teaser, Marsha (Nicole Kidman) aparece liderando um culto em um spa. A trama vai girar em torno de nove desconhecidos que se reúnem no local, com a pretensão de aproveitar um tempo sem contato com o mundo exterior. Ao longo da trama, a escritora Frances Welty (Melissa McCarthy) começa a perceber comportamentos estranhos nos colegas e desconfia que os hóspedes não precisem estar, de fato, no retiro.

A direção fica por conta de Jonathan Levine (50/50), e a produção executiva com as atrizes McCarthy e Kidman.



A série estreia em breve na plataforma de streaming Hulu.