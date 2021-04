Vereadora repudia beijo de Fiuk e Gil em sessão ordinária da Câmara de Manaus

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/BBB Globo )

O beijo na boca entre Fiuk e Gil, participantes do Big Brother Brasil (BBB21), está dando o que falar. E o assuntou foi parar até na Câmara Municipal de Manaus, Amazonas, nesta segunda-feira (26/4). A vereadora Glória Carrate (PL AM) se manifestou totalmente contrária ao ato na sessão ordinária da Casa:

“Gostaria de deixar meu repúdio sobre o ocorrido ontem na TV Globo. [...] Eu não assisto Big Brother, mas nas redes sociais de hoje aparece os dois artistas, que se dizem artistas da Globo, pelados, dando bitoquinha, se beijando, e é uma falta de respeito com a sociedade, com as famílias do nosso Brasil”, disse Carratte.

Depois da repercussão da fala, a vereadora emitiu uma nota em sua página no Instagram:

A Vereadora Glória Carratte esclarece alguns pontos em relação ao discurso proferido hoje, na Câmara Municipal de Manaus, acerca dos fatos ocorridos no programa da Rede Globo, Big Brother Brasil.

O repúdio feito pela parlamentar foi referente aos dois participantes terem ficado nus, e, de conseguinte, beijarem-se. O beijo entre duas pessoas nuas, num programa de tal magnitude, não se pode permitir. Seja entre homem e mulher, dois homens ou entre duas mulheres.

A vereadora não fez juízo de valor quanto à inclinação sexual dos participantes. Até porque, ainda que ambos sejam homossexuais ou não, Glória não possui discriminação. Inclusive, no passado, já até foi madrinha da marcha LGBT, em Manaus.

Desse modo, quaisquer fatos distorcidos divulgados em perfis de redes sociais, sites ou blogs, não são de responsabilidade da vereadora.