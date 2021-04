Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (27/4)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Lua cheia de nós mesmos



Data estelar: Lua Cheia em Escorpião.



]Se em vez de nos apropriarmos da vida para ser cheios de nós mesmos permitíssemos, intencionalmente, e como efeito de trabalho interior e exercício constante, que a Vida de todas as vidas se manifestasse plena e gloriosa através de nós, então as Luas Cheias seriam momentos memoráveis da nossa participação ativa no sistema cósmico de distribuição de vida. Mas, o assim chamado pecado original de nossa humanidade é existir convencida de que o Universo começa e termina em sua individualidade, o que a leva a se apropriar do que não é dela, achando que sem sua amada individualidade o fim do mundo aconteceria. Na verdade, só quando perdemos de vista a nós mesmos encontramos a verdade, porque recolocamos o centro do Universo em seu lugar original. Sem isso, toda Lua Cheia continuará sendo um inferno.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Lute com garra para assegurar o que seja verdadeiramente seu, porém, pratique a justiça também, de modo a não avançar no terreno alheio, pois, isso tornaria sua posição vulnerável. Cada coisa em seu devido lugar.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Relacionamentos humanos nunca chegam prontos, precisam ser construídos ao longo do tempo, aproveitando todas as discórdias, porque é sobre essas que se fazem as lapidações para tudo seguir por um bom caminho.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Todas essas coisas que acontecem e que impressionam demais sua alma, nem sempre positivamente, são assuntos que, por enquanto, estão fora de seu domínio, e porque permanecerão assim, têm de ser tratados com sabedoria.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Mesmo que as pessoas com que você precisa lidar agora, pela força das circunstâncias, não sejam as ideais, ainda assim será necessário seguir em frente. O momento é rico em contatos, aproveite essa onda.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O nó no estômago é medo mesmo, e nada mais natural do que sentir medo quando há tanta coisa em jogo neste momento de sua vida. Porém, cuide para que o medo não se transforme em sua estrela orientadora. Isso não.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Para que as boas ideias não passem em brancas nuvens, como aqueles sonhos que criam certeza de ter acontecido algo importante, mas você não lembra de nada, você precisa fazer anotações. Guarde registro das ideias.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Trate tudo com tranquilidade e confiança, porque mesmo que as coisas aconteçam num cenário de completa incerteza, há vários assuntos sobre os quais sua alma pode desfrutar de bastante certeza. Se apoie nesses.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Agora é quando sua alma tem a oportunidade de deixar sua posição muito clara a todas as pessoas com que anda tendo discórdias. Esse estado de coisas surge da necessidade de haver ajustes importantes. Em frente.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há momentos em que a coragem vira medo e se manifesta com tanta intensidade quanto. Trate esse estado de coisas com naturalidade, pois, assim como o entusiasmo não garante vitória, o medo tampouco profetiza derrota.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É claro que há como conciliar o tempo necessário para fazer o que você deseja, tanto quanto, também, o que precisa ser feito. Porém, para isso você precisa conciliar esses aparentes opostos em seu interior primeiro.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há questões às quais somente sua alma deve ter acesso, e ninguém mais, mesmo que seja uma pessoa de grande intimidade. Há assuntos que você deve tratar como se fossem sagrados, porque provavelmente o sejam. É isso.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A mente é livre e você há de usar seu poder em seu benefício, se aventurando através dela a refletir sobre assuntos que, na prática, você temeria tocar. Se dispa de seus pudores e temores, use sua mente ao seu favor.