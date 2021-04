Ashley Judd mostra foto da perna após acidente e espera voltar a andar em junho

CB Correio Braziliense

A atriz Ashley Judd tranquilizou os fãs nesta segunda-feira (26/4) postando uma mensagem no Instagram na qual fala que deve voltar a andar -- ainda com o auxílio de uma bengala -- em junho. Ela também postou fotos em que faz fisioterapia e um livro que a está ajudando a manter a mente sã.

Em fevereiro, Ashley Judd fazia um passeio na selva, no Congo, quando tropeçou na raiz de uma árvore e caiu. A atriz teve que esperar socorro por mais de 50 horas até ser encontrada pelo resgate e levada a um hospital na África do Sul, onde ela passou por uma cirurgia de quase 8 horas.

"Quase consigo alcançar o joelho, como você vê em uma das fotos. Meus pés podem ficar quase paralelos. O joelho está se aproximando, as quatro fraturas estão cicatrizando. A lesão do nervo fibular levará pelo menos um ano. Concentro-me muito em mover meu pé imóvel (e aprecio as massagens médicas da minha irmã, que lembram meu cérebro de que tenho um pé direito). Que venha junho, vou andar com uma cinta e uma bengala", escreveu a atriz, que diz que quer refazer o passeio assim que possível.