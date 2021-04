Michael Keaton interpretará Batman em filme ‘The Flash’

CB Correio Braziliense

Michael Keaton vai interpretar uma versão mais velha de Batman - (crédito: Fox Films/Divulgação)

Michael Keaton voltará a interpretar Batman em filme solo do Flash. Desta vez, com uma versão mais velha do herói. Segundo informações do site The Wrap, a agência que representa o ator confirmou a notícia. A primeira aparição de Keaton como homem-morcego ocorreu em Batman (1989), e logo depois em Batman: O Retorno (1992), de Tim Burton.

A novidade ainda não era certeza. Em entrevista ao Deadline, o ator demonstrou receio em aceitar o papel em razão da pandemia: “Para ser honesto, sabe o que me preocupa mais? A Covid. Estou preocupado. Esse é meu primeiro pensamento sobre os projetos. Eu olho e penso ‘será que isso vai literalmente me matar?’ Se não for, conversamos”, afirmou.

As gravações de The Flash tiveram início em Londres na segunda-feira (19/4). O novo longa da DC conta com a direção de Andy Muschietti (It: A coisa) e a participação do ator Ezra Miller (Liga da justiça), que fará o protagonista Barry Allen. A produção será baseada no arco de história crossover de Flashpoint (HQ), em que o herói volta para salvar a mãe, mas acaba bagunçando a linha do tempo e interferindo na história de outros heróis da Liga da Justiça.

O ator Robert Pattinson (Crepúsculo) foi anunciado para viver Batman no filme solo do herói, com estreia para o ano que vem.

The Flash deve chegar aos cinemas dia 4 de novembro de 2022.