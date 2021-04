Barões da Pisadinha liberam mais duas faixas d e‘Da roça pra cidade’

CB Correio Braziliense

O álbum está sendo lançando aos poucos, nas plataformas de streaming - (crédito: Reprodução / Capa de disco)

Os Barões da Pisadinha liberaram mais duas faixas do álbum Da roça pra cidade. São elas: Quando a saudade bater e Mordidinha. As músicas fazem parte do DVD gravado em Goiânia (GO) em dezembro de 2020. Outra surpresa foi o lançamento do EP Bora pro piseiro, com as faixas Alma de rapariga, Bora pro piseiro e Rapariga oficial. As músicas falam sobre relacionamentos amorosos com uma pitada da famosa sofrência.



O álbum Da roça pra cidade está sendo lançado aos poucos e a previsão é de que todas as músicas sejam disponibilizadas até outubro deste ano. O projeto tem participação especial de Jorge, da dupla Jorge e Mateus, Wesley Safadão e Maiara e Maraísa. Ao todo serão lançadas 18 músicas, sendo que 16 canções são inéditas.

O projeto tem mais de 200 milhões de visualizações. Encabeçam a lista Esquema preferido, com 176 milhões de views, seguido por A roça ou a cidade, com 25 milhões, e Quero ver é me esquecer, parceria com Jorge, com mais de 62 milhões de streams.