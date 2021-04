Renata Dominguez e Leandro Gléria e Mirela Janis e Yugnir estarão no Power couple

CB Correio Braziliense

(crédito: Record/ Divulgação)

A atriz Renata Dominguez e o RP Leandro Gléria e a dançarina Mirela Janis e o empresário Yugnir foram os primeiros casais confirmados na temporada do reality Power couple Brasil previsto para estrear em maio sob o comando de Adriane Galisteu, na Record. A emissora vai divulgar os participantes do reality show aos poucos, nos intervalos a novela Gênesis, nos mesmos moldes do No limite e do BBB21.

Renata Dominguez tem 40 anos de idade e é atriz e apresentadora. Ela é casada com o relações públicas Leandro Gléria, de 32 anos. O casal mora em São Paulo.

A dançarina e a influenciadora digital Mirela Janis, 23 anos, nasceu no interior de São Paulo e, atualmente, mora em João Pessoa. O marido Yugnir é empresário e também foi do interior para a capital paraibana.

Esta temporada de Power couple contará com 13 casais que disputarão o prêmio de R$ 1 milhão. Por causa da pandemia de covid-19, os participantes passaram por testes e foram isolados. Até entrarem oficialmente na sede do programa, localizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, eles serão testados regularmente.