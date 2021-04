BTS anuncia novo single, pelas redes sociais: será 'Butter'

CB Correio Braziliense

'Butter' foi anunciado como novo trabalho do BTS - (crédito: Internet/ Reprodução)

O grupo musical de k-pop BTS anunciou, na segunda-feira (26/04), o lançamento do próximo single. Os fãs poderão ouvir Butter a partir de 21 de maio, segundo publicação da Bighit music no Twitter.

No vídeo, de 15 segundos mostra um coração derretendo aos poucos e depois o anúncio de Butter e a data de divulgação do single.

No canal da BangtanTV no YouTube há um vídeo de mais de uma hora de duração em que o derretimento animado ocorre lentamente. Ao fundo, é possível ouvir sons que remetem a uma cozinha para embalar ainda mais a narrativa da canção.





BTS

Bangtan boys, mais conhecidos como BTS, lançaram, no início deste mês, Film out, primeiro trabalho inédito do grupo em 2021. Antes, protagonizaram apresentações marcantes no MTV Acústico e na premiação do Grammy.

Depois do lançamento de Butter, a expectativa dos fãs é para o álbum japonês BTS, the best, com divulgação marcada para 16 de junho.