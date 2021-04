Cassiano, autor de ‘Primavera’, está internado em estado grave

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Cassiano, músico brasileiro de 77 anos, foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Copacabana após sofrer uma parada cardíaca. O compositor encontra-se internado em estado grave no Hospital Estadual Carlos Chaga, intubado e em coma induzido. Com dificuldades para obter uma vaga em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Rio de Janeiro, Cassiano precisou da ajuda do prefeito Eduardo Paes para ser transferido para o hospital.

O compositor testou negativo para covid-19 e é provável que a parada cardíaca tenha sido em decorrência dos problemas respiratórios. Em 1978, Cassiano precisou fazer uma cirurgia para retirar parte do pulmão, em decorrência de uma tuberculose.



Carreira de Cassiano



Genival Cassiano dos Santos, mais conhecido como Cassiano, é um cantor, compositor e guitarrista paraibano. O músico é famoso por ser um dos precursores da música soul no Brasil e pelos sucessos A lua e eu e Coleção, além de composições gravadas pelos cantores Tim Maia, Alcione e Gilberto Gil.

Cassiano iniciou a carreira aos 21 anos como violonista do Bossa Trio, grupo que deu origem à banda Os Diagonais, formada inicialmente por ele, pelo irmão Camarão e por Amaro, na década de 1960.

Em 1970, o compositor tornou-se conhecido nacionalmente ao participar como guitarrista do álbum de estreia de Tim Maia. No disco, Maia gravou duas composições de Cassiano: Eu amo você e Primavera (vai chuva).

Como solista, o cantor teve duas canções como temas de novelas da Rede Globo. Em 1976, A lua e eu, maior sucesso da carreira de Cassiano, foi tema de O grito e, em 1977, Coleção foi incluída na trilha sonora de Locomotivas.

No ano seguinte, 1978, o compositor precisou retirar um pulmão em decorrência de uma tuberculose. Com isso, Cassiano foi obrigado a abandonar a carreira de cantor, porém seguiu na ativa como músico e compositor. A discografia do artista conta com dois álbuns com o grupo Os Diagonais, quatro discos como solista e três coletâneas.