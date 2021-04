Valeu!art possibilita patrocínio da cultura através da pessoa física

PZ Prisley Zuse*

O ato de incentivar a cultura ficou mais fácil agora. A plataforma Valeu!art, lançada recentemente, possibilita o patrocínio da cultura através da pessoa física, com a destinação de 6% do Imposto Devido para viabilizar projetos nacionais de música, cinema, esporte e teatro.



O valor destinado retorna como forma de dedução ou restituição no Imposto de Renda. Esse tipo de patrocínio foi adotado há anos nos Estados Unidos e países da Europa, o que gerou bons resultados para a população. Aqui no Brasil, a Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei 8.313/91), possibilita esse repasse desde 1991, porém é pouco divulgado, segundo Ruy Godinho, um dos fundadores da plataforma.



“Nós estamos vivendo em um momento de pandemia e de isolamento social e as artes foram consideradas aliadas para que as pessoas ficassem em casa com as lives artísticas, livros, filmes, entre outros. Porém, o meio artístico está sofrendo no mundo todo, pois foram as primeiras a parar e serão as últimas a voltar. Então a ideia da plataforma é facilitar e informar sobre essa possibilidade”, completou Ruy Godinho.



Os projetos culturais e esportivos disponíveis na Valeu!art (exceto os de crowdfunding) são aprovados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e/ou pela Lei de Incentivo ao Esporte.



Reco do Bandolim, presidente do Clube do Choro de Brasília, comentou que a plataforma vai ser um incentivo para a cultura brasileira. “Nós, do Clube do Choro, viajamos levando a choro e a história do choro para a Europa, Estados Unidos e outros países. Recebemos a medalha mais importante do Itamaraty, a medalha Rio Branco. Porém todo ano a gente tem que começar do zero, como se ninguém conhecesse o Clube do Choro, então espero que esse tipo de iniciativa seja permanente”.



O valor é destinado ao projeto de preferência do contribuinte e pode ser parcelado em diversas vezes. Atualmente, os projetos disponíveis são: O Complô (cinema), Programação Anual – Brasília 60 Anos de Choro (Música) e Então, foi assim? Compositores mineiros (Literatura).



Para se inscrever, o projeto deve estar aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura, para depois cadastrar na plataforma Valeu!art.

