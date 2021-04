Coldplay lança teaser de projeto misterioso: seria uma nova música?

CB Correio Braziliense

(crédito: Samir Hussein/Redferns/Getty)

A banda Coldplay publicou um teaser nas redes sociais a respeito de um novo projeto chamado Alien radio.O vídeo apresenta um chiado de rádio e convida para acessar a página da internet Alienradio.fm. De acordo com uma fonte do jornal britânico The sun, os integrantes estavam aproveitando o impedimento de fazer shows durante a pandemia para gravar novas músicas.











Além das publicações realizadas nas redes sociais, outdoors com símbolos desconhecidos e o endereço do site do Alien radio começaram a aparecer em algumas partes do mundo no último fim de semana, como em Londres e Nova York. O perfil do Instagram do projeto traz imagens dessa campanha.



Enquanto não há confirmações oficiais, os fãs da banda Coldplay especulam que se trata de um novo single, que deverá chegar às plataformas de streaming no dia 7 de maio.