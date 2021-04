Sean Penn fará doação de R$ 5 milhões para combater pandemia no Rio

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

O Governo do Rio de Janeiro confirmou, na segunda-feira (26/4), a parceria com a organização não-governamental Core, fundada pelo ator Sean Penn, com a doação de R$ 5 milhões para a prefeitura do Rio de Janeiro para o combate à pandemia de covid-19.

O dinheiro será destinado para montagem de cinco macropolos de vacinação, testagem e contratação de profissionais da saúde. Segundo o secretário de governo Marcelo Calero, além do montante, outros R$ 5 milhões estariam em negociação.

Os primeiros recursos serão destinados para a montagem da unidade de pronto atendimento (UPA) da Vila Olímpica do Complexo do Alemão, além das quadras das Escolas de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel e Portela.

Nesta semana, a presidente-executiva da Core, Ann Lee, estará no Rio de Janeiro para uma visita operacional e para dar início à implementação da parceria.