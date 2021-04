Voz de Arlequina, dubladora Iara Riça morre aos 56 anos

PU Portal UAI

(crédito: Divulgação )

Iara Riça, uma das vozes mais conhecidas da dublagem brasileira, morreu nesta terça-feira (27/4) em decorrência de um aneurisma cerebral. A artista tinha 56 anos e estava em estado de coma no hospital.

A confirmação foi feita pelo dublador Guilherme Briggs em suas redes sociais. Ele escreveu: “Eu recebi a notícia que a nossa querida amiga e colega dubladora Iara Riça não resistiu ao aneurisma e teve morte cerebral, após passar vários dias em coma no hospital. Uma junta médica vai se reunir para os próximos passos”.

Iara Riça é conhecida por dublar a vilã Arlequina em várias produções. Além disso, ela já dublou Jean Grey em X-Men: Evolution e trabalhou em Buffy - A caça-vampiros, As Meninas Superpoderosas, Ben-10, A Princesa e o Sapo, Liga da Justiça e Scooby-doo.

Briggs ainda pediu a seus seguidores: “Por favor, neste momento tão delicado e de dor, que todos os fãs se unam em orações, com muito amor e luz para nossa querida Iara, juntamente com meus amigos e colegas dubladores”.





Os fãs, abalados com a notícia, prestaram luto nas redes sociais. “Morre uma dubladora de um desenho que marcou a minha infância e que me fez conhecer a Cartoon Network, descanse em paz... eterna Florzinha [de As Meninas Superpoderosas]”, escreveu um fã.

Veja um vídeo com as dublagens mais conhecidas de Iara Riça: