Após críticas por ironizar a pandemia, a ex-BBB Sarah Andrade ajuda vítimas e participa de ações contra a Covid-19

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Após ser duramente criticada nas redes sociais por ironizar a pandemia do novo coronavírus, Sarah Andrade, ex-participante do BBB21, da Tv Globo, está provando ao público que reconheceu o seu erro e está ajudando vítimas da doença e Organizações Não-Governamentais (ONGs).

Na época, a equipe da brasiliense criticou a atitude da ex-sister: “Nós, da equipe da Sarah, gostaríamos de frisar que discordamos de qualquer posicionamento que desrespeite a pandemia ou o isolamento social - independente da época, flexibilização dos decretos ou qualquer circunstância”.

De acordo com o jornalista, Leo Dias, do Metrópoles, a consultora de marketing lidera uma ação de apoio a ONGs que atendem vítimas do Covid-19 e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A brasiliense tem usado a popularidade fora da casa mais vigiada do Brasil, para atrair atenção à necessidade de ser solidário e oferecer apoio ao próximo neste momento tão delicado de pandemia global. A ideia é unir essa repercussão com a solidariedade, além, é claro, de limpar sua imagem.

A loira foi de favorita à eliminada. Sarah foi eliminada com 76,76% dos votos no nono paredão do reality. Ela disputou a permanência na casa com Juliette e Rodolffo, que tiveram 1,24% e 22% dos votos, respectivamente.

Segundo a nota, a consultora de marketing digital ainda estava confinada no reality show e a equipe dela que fechou as parcerias com as instituições para arrecadar dinheiro e produtos de higiene pessoal para ajudar famílias carentes de todo o país.

Além disso, Sarah comprou 50 mil máscaras descartáveis para doar a instituições de São Paulo, São José do Rio Preto e Brasília, no Distrito Federal.