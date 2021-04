‘Druk: mais uma rodada’ vai ganhar remake com Leonardo DiCaprio

CB Correio Braziliense

Leonardo de Caprio comprou os direitos da produção alemã - (crédito: Luke MacGregor/Reuters-16/2/14)

Segundo informações do portal Deadline, o ator Leonardo DiCaprio vai estrelar o remake de Druk: mais uma rodada, filme vencedor do prêmio de Melhor Filme Estrangeiro no Oscar 2021. O ator teria comprado os direitos da trama através da sua produtora Appian Way, apesar de sua performance na adaptação ainda ser incerta.

De acordo com o site, nomes como Jake Gyllenhaal (Donnie Darko) e Elizabeth Banks (Charlie’s angels) se interessaram pelo título. Mas foi DiCaprio que teria motivado o diretor Thomas Vinterberg (A caça) a vender os direitos do longa.

Druk: mais uma rodada, com a participação de Mads Mikkelsen (Hannibal), conta a história de um grupo de quatro amigos que experimenta viver cotidianamente com os efeitos do álcool no corpo. O remake ainda não tem direção e data de estreia definidas. Confira o trailer:









