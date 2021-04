Após sair do BBB21, Fiuk será convidado para interpretar 'playboy' em filme

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

Após sair do BBB 21, Fiuk deve ser convidado pelo cineasta mineiro Neville d’Almeida para atuar em um filme baseado em obra de Nelson Rodrigues. O papel cotado para o brother é Osvaldinho, um filho de dono de fábrica que se apaixona por uma operária negra.

Em entrevista com o colunista Ancelmo Gois, do O Globo, d’Almeida disse: "Fiquei observando o Fiuk no BBB e acho ele a cara do Osvaldinho. Estou esperando o ator sair do programa para entregar o roteiro. Com esse espetáculo, encerro a trilogia de Nelson Rodrigues”.

Osvaldinho é o “playboy” da peça Anti-Nelson Rodrigues, de 1974, a penúltima publicada pelo escritor. Neville d’Almeida tem 80 anos e dirigiu filmes como Jardim de Guerra, Mangue Bangue e os sucessos de bilheteria A Dama da Lotação, com Sônia Braga, e Os 7 Gatinhos, com Regina Casé e Antônio Fagundes. Alguns de seus filmes podem ser assistidos no festival Cinefantasy 2021.

No BBB 21 desta segunda (26/4), Tiago Leifert trocou o costumeiro Jogo da Discórdia por uma conversa com os confinados.

Fiuk, na ocasião, se abriu para os participantes: “Eu sempre tive medo de ser eu mesmo. Eu sempre fui um cara que me escondi a vida inteira e aqui dentro vocês conheceram uma versão de mim que nem a minha família conheceu”.

O Paredão desta terça (27/4) eliminará Arthur, Camilla ou Pocah.