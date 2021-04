7 dias de BBB21! Juliette é a nova líder; Pocah, Gil e Camilla estão no paredão

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Esta terça-feira (27/4) do Big Brother Brasil 21 foi de grandes emoções! Teve eliminação de Arthur e logo em seguida já se formou novo paredão: Pocah, Gil e Camilla estão na berlinda.

A prova do líder foi uma daquelas de tensão máxima e extrema emoção. Completamente baseada na sorte, os participantes tinham de escolher um número entre 25 dezenas, quatro deles eliminavam, o último a não ser eliminado era o novo líder, Juliette levou a melhor — pela primeira vez na edição (lembrando que esta é a última liderança do programa).

Juliette indicou Pocah para a berlinda, e a funkeira tirou do paredão o Fiuk. Logo, fecham a disputa Pocah, Gil e Camilla.

Já teve eliminado

Antes do paredão formado, importante lembrar que já teve eliminação. Dessa vez, quem deixou o reality foi o instrutor de crossfit Arthur, com 61,34% dos votos. Com a decisão do público, continuam na casa a funkeira Pocah e a influencer Camilla de Lucas. Estão no top 5 da edição Gil, Juliette, Fiuk, Pocah e Camilla.