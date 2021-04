Israel & Rodolffo e Wesley Safadão gravam clipe em parceria

CB Correio Braziliense

Os bastidores da gravação foram transmitidos pelas redes sociais dos cantores - (crédito: Divulgação)

Após o sucesso de Batom de cereja, com mais de 66 milhões de reproduções no Spotify e uma colocação no Top 200 da da Billboard, Israel & Rodolffo fecharam parceria com Wesley Safadão, logo após a saída de Rodolfo do Big Brother Brasil 21.

A nova música, Faz amor comigo só hoje, será uma mistura de forró com sertanejo e tem previsão para ser lançada no primeiro semestre de 2021. O clipe foi gravado recentemente em Fortaleza (CE), com a presença de Safadão.

Pelas redes sociais dos artistas, os fãs puderam conferir os bastidores da gravação do videoclipe, no qual o cenário lembrava um bar, com mesas e balcão.

A dupla goiana está no auge da carreira musical. A música, Batom de cereja, lançada enquanto Rodolfo estava confinado no BBB21, está com 154 milhões de acessos no clipe oficial no YouTube, além de ser uma das canções mais ouvidas no Spotify do Brasil no último mês.