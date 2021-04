Par de tênis usado por Kanye West é leiloado por U$ 1,8 milhão

CB Correio Braziliense

O par de tênis é resultado de uma parceria do rapper com a Nike - (crédito: Kevin Winter / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

O par de tênis Nike Air Yeezy 1 usado por Kanye West foi leiloado por U$ 1,8 milhão, o correspondente a cerca de R$ 9,7 milhões de reais. O objeto é inspirado no rapper e foi apresentado pela primeira vez na cerimônia do Grammy de 2008, ainda como um protótipo. O modelo final foi colocado à venda em 2009.

O valor recorde para venda de um par de tênis esportivos era de U$ 615 mil do Air Jordan 1 da Nike, cerca de R$ 3,3 milhões, valor três vezes menor em relação à venda do tênis de West. O leilão ocorreu na segunda-feira (26/4),em uma plataforma de investimentos especializada da Sotheby's.

Kanye West foi o primeiro rapper a produzir um modelo de tênis em parceria com a Nike. Antes os produtos da marca só eram batizados com nomes de atletas famosos. Lançada em 2009, a coleção Air Yeezy foi uma série com edição limitada. Após o sucesso, veio a Air Yeezy 2, a partir de 2012. Atualmente, um par do Yeezy 1 custa entre dois mil a quatro mil dólares, a depender da negociação.

A venda do par usado por West superou todas as expectativas, o tênis tinha sido avaliado por U$ 1 milhão pela empresa responsável pelo leilão. O comprador foi o colecionador Ryan Chang.