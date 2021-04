Confira os indicados ao Bafta 2021 do segmento televisivo

CB Correio Braziliense

'The crown': mais uma vez a série da Netflix é lembrada em premiação - (crédito: Netflix/ Divulgação)

O British Academy Film Awards (Bafta) está marcado para o dia 24 de maio, em Londres. A premiação é considerada a maior da televisão britânica. Apesar de ser focada nas produções do país, aceita projetos de outras nações desde que sejam exibidos no Reino Unido.



Small Axe, a antologia de Steve McQueen, com produção da Amazon e BBC, lidera a lista com 15 indicações. Em seguida, aparece The crown, da Netflix, com 10 lembranças às premiações. Outros destaques são as minisséries Normal people, de Vicky Jones, e I may destroy you, de Michaela Coel, com oito e nove indicações respectivamente.

Confira a lista com as principais categorias:

Melhor série dramática

Gangs of London

I hate Suzie

Save me too

The crown

Melhor série cômica

Ghosts

Inside no. 9

Man like mobeen

This country

Melhor minissérie

Adult material

I may destroy you

Normal people

Small axe

Melhor ator

John Boyega - Small axe

Josh O'Connor - The crown

Paapa Essiedu - I may destroy you

Paul Mescal - Normal people

Shaun Parkes - Small axe

Waleed Zuaiter - Baghdad central

Melhor atriz

Billie Piper - I hate Suzie

Daisy Edgar-Jones - Normal people

Hayley Squires - Adult material

Jodie Comer - Killing Eve

Letitia Wright - Small axe

Michaela Coel - I may destroy you

Melhor ator em comédia

Charlie Cooper - This country

Guz Khan - Man like mobeen

Joseph Gilgun - Brassic

Ncuti Gatwa - Sex education

Paul Ritter - Friday night dinner

Reece Shearsmith - Inside no.9

Melhor atriz em comédia



Aimee Lou Wood - Sex education

Daisy Haggard - Breeders

Daisy May Cooper - This country

Emma Mackey - Sex education

Gbemisola Ikumelo - Famalam

Mae Martin - Feel good

Melhor ator coadjuvante

Kunal Nayyar - Criminal: U.K.

Malachi Kirby - Small axe

Michael Sheen - Quiz

Michael Ward - Small axe

Rupert Everett - Adult material

Tobias Menzies - The crown

Melhor atriz coadjuvante

Helena Bonham Carter - The crown

Leila Farzad - I hate Suzie

Rakie Ayola - Anthony

Siena Kelly - Adult material

Sophie Okonedo - Criminal: U.K.

Weruche Opia - I may destroy you