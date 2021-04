'Que coisa mais feia', diz Sikêra Jr. sobre beijo entre Fiuk e Gilberto

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

Na última segunda-feira (26/04), o apresentador Sikêra Jr. falou sobre o episódio do beijo entre Fiuk e Gilberto Nogueira. "Que coisa mais feia", relatou Sikêra Jr.

Durante o seu programa na Rede TV!, o apresentador afirmou que o cantor Fábio Jr. deve estar decepcionado com o comportamento do filho dentro do Big brother Brasil. Sikêra disse que não acompanha o programa, mas viu o vídeo da comemoração nas redes sociais.

"Que decepção, que decepção! Gente, a maior decepção do ano, alguém sabe qual é? Fábio Jr, o filho dele está demais. O pai dele, pegador, 'casador', um homem que pegou as mulheres mais bonitas do mundo. As mais bonitas passaram na mão do Fábio Jr. O que ele viu de calçola, não tem lingerie que ganhe. E, de repente, o filho nu dando selinho para pular na água", disse o apresentador do Alerta Nacional.

O apresentado ainda prosseguiu dizendo: Rapaz! E a bicharada: 'Ai, que lindo!' [gritou Sikêra]. Tenho certeza, Fábio Jr. chora no chuveiro, ele está chorando [e disse:] 'Meu filho? Não é não!'. Logo vi que não era filho de Gloria Pires. Se fosse filho de Gloria Pires Que coisa mais feia! De manhã, quando acordei, foi a primeira postagem [que vi], o filho de Fábio Jr. nu, dando beijo no outro e correndo".

Eu tô rindo Gil e Fiuk pelados na piscina #BBB21 pic.twitter.com/I9SYalTfXu — Aline (@alinekbral) April 26, 2021

Ao longo do programa, a produção do Alerta Nacional colocou um trecho da música Pai, na versão cantada por Fiuk. O apresentador pontuou que esta seria a reação de Fábio Jr. ao ver a cena, como se estivesse desabafando com Deus sobre a atitude do filho e pedindo a eliminação do confinado.

Acaba com isso, rapaz! Acaba com isso! Depois, ficam me xingando porque mostrei a bunda do Toalha Podre [integrante do programa]"

Concluiu Sikêra



Confira a música Pai do cantor Fábio Jr: