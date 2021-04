Meme de garota em frente a desastre é vendido por quase R$ 2,6 milhões

CB Correio Braziliense

O meme da menina em frente a desastre teve venda milionária - (crédito: Twitter/ Reprodução)



O meme da 'Disaster girl', garota desastre em português, foi vendido por US$ 473 mil, cerca de R$ 2,6 milhões, ao ser transformado em NFT (token não fungível). O selo de autenticidade para obras digitais garante que o comprador seja o único dono da imagem. Segundo o jornal The Independent, a foto foi leiloada há duas semanas e Zoe Roth receberá 10% do valor da transação, a cada revenda da foto.



A imagem de Zoe ainda criança, e com o sorriso malicioso, foi feita pelo pai Dave Roth, em 2005. Viral da internet, a garota tem 21 anos de idade atualmente. Em entrevista ao The News Observer, Zoe contou que a família vivia perto de um quartel de bombeiros e que sempre ouvia, com incômodo, as sirenes. Certo dia, eles avistaram um incêndio e fotografaram a garotinha em frente a ele.