Kelly Key revela que sofre preconceito devido a doença

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Kelly Key fez um desabafo em seu canal do Youtube sobre sua psoríase. A famosa publicou o conteúdo nesta última terça-feira (27/04), onde ajudou os internautas descobrir a doença e a diagnosticar outras questões, como a intolerância a glúten.

Kelly contou que a psoríase a ajudou a descobrir outras doenças, devido aos exames. Vale lembrar que as lesões também ficavam mais graves quando a cantora consumia algo que não podia. "A psoríase me levou às outras descobertas. Meu caso agravou, as lesões ficaram muito maiores. Como elas foram aumentando ao longo desse processo, isso chamou nossa atenção. No início, eu já tinha uma dermatite seborreica na cabeça. Alguns fatores de estresse a aumentavam. Foi uma surpresa ainda por cima a psoríase ter agravado tanto. A partir dela a gente descobriu intolerância ao glúten, à lactose e a outros alimentos porque eles acabaram potencializando essa minha inflamação sistêmica", contou a cantora.

Ela também revelou que muitas pessoas acham que é algo contagioso e, por isso, acaba sofrendo alguns preconceitos. "Quem passa pelo mesmo que eu sabe que é desesperador. A psoríase é desmotivante, leva a gente para lugares muito chatos e perigosos da gente ficar, como depressão. A gente sofre o preconceito das pessoas também porque acham que é contagioso”, finaliza.