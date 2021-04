Filho de correspondente da Globo nasce em ambulância: 'Foi surreal'

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Pedro Vedova, correspondente internacional da TV Globo em Londres, contou uma história nada convencional sobre o parto do caçula.

Nesta quarta-feira (28/4), o jornalista revelou no seu Instagram que o apressadinho, o seu filho, Antonio, não esperou a mamãe Gabriela Vidigal chegar até o hospital e resolveu nascer em uma ambulância na capital da Inglaterra e do Reino Unido.



"Esse levado nasceu na ambulância. Duas semanas atrás, meu menino preferiu o colorido das sirenes em vez do branco do hospital. O parto normal foi surreal. Minha mulher - pronta, conectada e empoderada - tinha o caos sob controle”, relatou o correspondente da Globo.



“No fundo, sabíamos que era só pressa do Antonio de distribuir amor no mundo", acrescentou o papai babão na mesma publicação, com uma foto do filho em seus braços e com a ambulância britânica de fundo.



Na aba de comentários, anônimos e colegas de profissão o parabenizaram pelo novo ciclo.

"Já nasceu com história pra contar! Parabéns pra família!", escreveu Ana Paula Araújo, âncora do Bom Dia Brasil. “Essa foto... Que história! Parabéns, meu brother! Antônio já veio ao mundo pronto pro papo de pub”, comentou Marcelo Courrege, correspondente esportivo da Globo. "Viva! Muita saúde e sorte", desejou a jornalista Mariana Becker. “Parabéns, papai e mamãe! Chega mais Antônio! O mundo precisa de gente que nem você: que chega, chegando, sem medo”, afirmou Cecília Flesch, profissional da GloboNews. “Seja bem-vindo, belo Antônio! Deus lhe abençoes e proteja sempre!”, escreveu o jornalista André Trigueiro especializado em jornalismo ambiental. “Com essa famíia linda, eu também teria pressa pra chegar logo. Viva o Antônio. (E viva o Sus britrânico)”, comentou o jornalista esportivo Felipe Brisolla. “É brasileiro de coração. Nasceu numa ambulância verde e amarela”, comentou um fã do jornalista.

